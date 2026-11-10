Французскому писателю Мишелю Уэльбеку предъявили обвинение в соучастии в подстрекательстве к дискриминации, ненависти или насилию из-за высказываний о мусульманах. Решение 10 ноября принял следственный судья в Нантере, сообщает Le Figaro со ссылкой на источник, знакомый с делом.

Поводом стало интервью, которое автор романа «Покорность» дал философу Мишелю Онфре для журнала Front Populaire ещё в ноябре 2022 года. В разговоре Уэльбек рассуждал об отношениях между мусульманами и коренными французами, допуская возможность нападений на мечети и другие места, посещаемые мусульманами.

После публикации Союз мечетей Франции (UMF) и антирасистская организация MRAP подали жалобы. Они сочли высказывания писателя основанием для уголовного преследования. Расследование продолжилось, несмотря на то что настоятель Большой мечети Парижа Шамс-эд-Дин Хафиз после личной встречи с Уэльбеком отказался от судебных претензий.

Защита 70-летнего литератора обвинения отвергает. Адвокаты Тибо де Монбриаль и Луи Кайе настаивают, что спорные заявления не содержали призывов к насилию, даже косвенных, и относятся к свободе выражения мнения. Сам писатель, по словам защитников, сожалеет о том, что интеллектуальные дискуссии всё чаще становятся предметом судебных разбирательств.

Уэльбек известен романами «Элементарные частицы», «Карта и территория» и «Покорность». Последний, вышедший в 2015 году, вызвал широкую дискуссию во Франции из-за сюжета о приходе к власти мусульманского президента.