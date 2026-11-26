В сербском городе Байина-Башта предпринимателям предложили скидку 30% за вывески на кириллице. Об инициативе местных властей сообщает региональное агентство RINA.

Льгота коснётся аренды общественных площадей в пешеходной зоне, в том числе участков под летние террасы кафе и ресторанов. При этом базовые ставки муниципалитет намерен сохранить на уровне прошлого года. Сэкономить смогут владельцы заведений, которые оформят вывески кириллицей.

Предложение уже внесли в повестку местных властей. Так в муниципалитете хотят поддержать национальную письменность, которую постепенно вытесняет латиница. В городе уже создали парк кириллицы, а неподалёку от монастыря Рача открыли посвящённый ей музей.

В Сербии оба алфавита используются со времён Югославии, однако в коммерческой сфере латиница получила широкое распространение. В 2021 году сербский парламент принял закон о защите и сохранении кириллического письма.

Ранее Life.ru рассказывал, что владельцу кафе в Нягани грозит штраф за вывеску Halal Food без перевода на русский язык. Нарушение обнаружили сотрудники Роспотребнадзора во время контрольной закупки. Предпринимателю могут вынести предупреждение или назначить штраф от 500 до 1000 рублей.