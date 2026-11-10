Владельцу кафе в Нягани грозит предупреждение или штраф от 500 до 1000 рублей за вывеску Halal Food без перевода на русский язык. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по ХМАО.

Инспекторы заметили надпись на фасаде во время контрольной закупки. Обозначение Halal Food не было зарегистрировано как товарный знак. Возможное наказание предусмотрено частью 1 статьи 14.8 КоАП РФ — штраф до 1 тысячи рублей.

С 1 марта 2026 года информацию для потребителей на вывесках нужно размещать на русском языке. Её можно продублировать на иностранном, если надписи совпадают по смыслу и равнозначны по размещению и оформлению. Для фирменных наименований, товарных знаков и знаков обслуживания предусмотрено исключение.

Ранее сообщалось, что покупатель «Ленты» в Екатеринбурге сначала заметил мёртвую рыбу на дне аквариума, а позже, по его словам, её достали из воды и отправили на витрину. Случай произошёл в магазине на улице Репина, 94.