Переписка с начальством может помочь работнику избежать необоснованного выговора за опоздание из-за сильного снегопада. Такой совет дала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова в беседе с «Москвой 24».

Специалист рекомендует предупреждать руководителя о задержке заранее и обязательно в письменной форме. Для этого подойдёт сообщение в мессенджере или электронное письмо. В отличие от телефонного разговора, такую переписку можно сохранить и впоследствии использовать как подтверждение того, что работодатель знал о ситуации.

К сообщению Лоикова посоветовала приложить фотографию, которая показывает причину задержки. Это может оказаться особенно полезным, если сотруднику придётся письменно объяснять, почему он не смог вовремя добраться до рабочего места.

По словам эксперта, сильный снегопад способен серьёзно осложнить поездку. Из-за непогоды на дорогах возникают заторы и мелкие ДТП, общественный транспорт начинает ходить с задержками, а пассажиропоток в метро и на МЦД увеличивается. Поэтому в дни обильных осадков лучше закладывать на дорогу дополнительные 30–60 минут.

Если задержка всё же произошла, Лоикова предложила по возможности согласовать с начальником выполнение некоторых задач прямо в пути. Например, сотрудник может ответить на рабочие письма или звонки, если это позволяют обстоятельства и условия его работы. Так он покажет, что старается не прерывать рабочий процесс.

Когда опоздание затягивается на несколько часов, важно сразу обсудить с руководителем дальнейшие действия. По договорённости можно перенести часть задач, компенсировать пропущенное время позже или выбрать другой подходящий вариант.

При этом сама по себе непогода не означает автоматического освобождения от ответственности. Согласно статье 192 Трудового кодекса РФ, за нарушение трудовой дисциплины предусмотрены замечание и выговор, а в установленных законом случаях — увольнение.

При повторных нарушениях возможно увольнение, если у работника уже имеется неснятое дисциплинарное взыскание. Отдельное основание — прогул, под которым понимается отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всей смены либо более четырёх часов подряд.

Однако прежде чем применить взыскание, работодатель должен затребовать письменное объяснение сотрудника. Такое требование предусмотрено статьёй 193 ТК РФ. Именно к объяснительной Лоикова рекомендует прикладывать сохранённые сообщения и другие подтверждения обстоятельств задержки.