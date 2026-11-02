Германия намерена в ближайшие две недели обсудить возможность присоединения к международному проекту истребителя шестого поколения GCAP, который разрабатывают Великобритания, Италия и Япония. Консультации с представителями Рима и Токио анонсировал министр обороны ФРГ Борис Писториус на совместной пресс-конференции с британским коллегой Уэсом Стритингом в Берлине.

«Мы едины в оценке того, что фактор времени в данном вопросе является критически важным критерием», — подчеркнул Писториус. По его словам, участникам переговоров предстоит оперативно выяснить, готовы ли три страны принять Германию в программу и на каких условиях это возможно.

Инициатива подключения Берлина к GCAP поступила в октябре от премьер-министра Великобритании Энди Бернэма во время переговоров с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Британская сторона выразила готовность рассмотреть расширение проекта, однако окончательное решение зависит также от Италии и Японии.

Программу GCAP запустили в декабре 2022 года. Её участники планируют создать истребитель шестого поколения к 2035 году, а основную роль в разработке играют британская BAE Systems, итальянская Leonardo и японская Mitsubishi Heavy Industries. Новый самолёт должен стать альтернативой американским боевым машинам следующего поколения.

Ранее Life.ru рассказывал о прекращении совместной разработки истребителя FCAS Германией и Францией. Причиной стали многолетние разногласия между Airbus и Dassault Aviation относительно распределения работ и прав на технологии. При этом министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль подчёркивал, что Берлин и Париж намерены сохранить сотрудничество в области интеграции пилотируемых и беспилотных систем.