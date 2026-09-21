Плачьте, если найдёте свой год! Каких животных китайского гороскопа размажет осеннее равноденствие 2026

23 сентября 2026 года в 03:06 по московскому времени день сравняется с ночью. В эзотерике равноденствие считают точкой хрупкого баланса и перехода от внешней активности к внутренней работе. А в китайской традиции начало осени связано с усилением энергии инь, поэтому всё скрытое, отложенное и недосказанное может внезапно выйти на поверхность. О том, что такое осеннее равноденствие и как его отмечали на Руси, мы рассказали ранее. Кстати, есть у этого дня и ещё одна особенность. Сентябрь проходит под знаком Петуха, а весь 2026 год под покровительством Огненной Лошади. Получается непростое сочетание... Лошадь торопит, Петух требует порядка, а равноденствие заставляет подводить промежуточные итоги. А сейчас Life.ru раскроет, для каких животных китайского гороскопа эта встряска окажется особенно сильной. Поехали?

Бык по китайскому гороскопу: карьерная лестница внезапно оборвётся под ногами

Осеннее равноденствие 2026: какие животные китайского гороскопа окажутся под ударом? Фото © Shutterstock / FOTODOM / evgenii mitroshin

Быки родились в 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 и 2021 годах. Для представителей этого знака равноденствие станет проверкой не на трудолюбие, а на способность пережить удар по самолюбию. Человек, рождённый в год Быка, может обнаружить, что его старания присвоил кто-то другой, повышение досталось менее опытному коллеге, а начальство больше не видит в нём человека, на которого можно опереться. Ещё неприятнее окажется ситуация для тех, кто давно собирался сменить профессию или начать собственное дело, потому что непременно планы застопорятся, деньги на старт исчезнут, а поддержка близких окажется не такой надёжной, как казалось.

В конце сентября Быку придётся выбирать между гордостью и будущим. Иногда сохранить карьеру можно только после шага назад, а самореализацию — после признания, что прежняя цель больше не ваша. Если пытаться продавить закрытую дверь, можно остаться без работы и без нового направления.

Рождённые в год Дракона: дом перестанет быть крепостью

День осеннего равноденствия: почему китайский гороскоп предрекает Дракону семейный кризис? Фото © Shutterstock / FOTODOM / evgenii mitroshin

К знаку Дракона относятся люди, родившиеся в 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 и 2024 годах. Для них равноденствие может запустить самый болезненный сценарий — разрушение семьи и отношений со второй половинкой. То, что долго удавалось замалчивать, выйдет наружу одним разговором. Партнёр может потребовать ответа за старые обиды, признаться в усталости или поставить ультиматум. У семейных Драконов возможны скандалы из-за денег, жилья и вмешательства родственников. У одиноких представителей знака неожиданно объявится бывший человек, но его возвращение принесёт не счастье, а новый виток драмы.

Рождённые в год Дракона привыкли быть главными и редко соглашаются на роль виноватого. Однако в период равноденствия попытка выиграть спор любой ценой способна оставить вас в одиночестве. Неосторожное сообщение, флирт назло или демонстративный уход могут стать последней каплей. Если отношения дороги, придётся говорить честно и отказаться от игры в непобедимого.

Собака по китайскому гороскопу: что ударит по самому больному месту?

Китайский гороскоп по годам: чем осеннее равноденствие 2026 опасно для рождённых в год Собаки? Фото © Shutterstock / FOTODOM / evgenii mitroshin

Собаки появились на свет в 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 и 2018 годах. Отношения Петуха и Собаки в китайской традиции считаются непростыми, несмотря на то, что прямого столкновения между ними нет. Одно неосторожное действие способно оставить неприятный осадок надолго. Поэтому главная встряска для рождённых в год Собаки произойдёт в отношениях. В день равноденствия близкий человек или коллега может сказать то, что знак воспримет как предательство, неблагодарность или попытку обесценить его старания. Захочется немедленно поставить обидчика на место, припомнив ему всё за последние несколько лет.

Однако рождённым в год Собаки 23 сентября нельзя позволять словам управлять собой. Возможно, человек выразился неудачно, а накопившаяся усталость превратила обычную фразу в личное оскорбление. Собаке лучше взять паузу и вернуться к разговору на следующий день. Иначе равноденствие унесёт отношения, которые ещё можно было спасти.

Рождённые в год Огненной Лошади: война на всех фронтах

Осеннее равноденствие 2026: что ждёт Лошадь в деньгах, любви и карьере? Фото © Shutterstock / FOTODOM / evgenii mitroshin

Больше всего в день осеннего равноденствия достанется хозяевам года! К знаку Лошади относятся люди 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 и 2026 годов рождения. На работе начнут требовать невозможного, в кошельке появятся дыры, отношения закачаются от ревности и взаимных претензий, а организм напомнит, что бесконечно жить на скорости нельзя. Одно неприятное событие будет тянуть за собой другое. Самое главное для Лошадей по китайскому гороскопу — это остановка. Нельзя брать новые кредиты, увольняться в ярости, покупать недвижимость на эмоциях или выяснять отношения на ходу. Если не притормозить, Лошадь рискует одновременно потерять деньги, работу, любовь и здоровье.

А тем, кто верит в силу переходных дней, стоит заранее расчистить пространство от старого хаоса. Ранее Life.ru рассказывал, какие вещи выбросить из квартиры перед осенним равноденствием, чтобы не переносить прошлые проблемы в новый сезон. А вы узнали себя в этом прогнозе или пока надеетесь, что удар пройдёт мимо?