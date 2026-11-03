В Корее Кенхо Шим, по его собственным словам, такой один — ярый фанат казачьей культуры. В Москву он приехал из Южной Кореи, чтобы учиться в МГУ. Месяц назад начал изучать русский. А до этого годами учился петь, танцевать и вращать шашками по роликам в интернете.

На видео он идёт по обычной московской улице к дому советской постройки и плачет от радости. В корейской пещере на побережье поёт «Ойся ты, ойся, ты меня не бойся». В кубанке и черкеске виртуозно вращает шашками. А на площади в Сеуле пляшет вприсядку.

Всё началось с «Тетриса». Лет в восемь он увидел на экране казака, который плясал вприсядку, и заинтересовался. Потом — фото Кремля и Красной площади. Захотелось узнать больше. Петь и танцевать учился по видео, выкладывал свои ролики, россияне подсказывали в комментариях. Позже съездил в Иркутск, в школу фланкировки.

Отказывая себе во многом, Кенхо накопил на учёбу в МГУ. С собой он принёс любимую кубанку с красным верхом и самодельную шашку. Говорит, что увлечение даже помогло ему выжить после тяжёлой болезни, пишет kp.ru.

В Москве ему больше всего нравятся парки и леса. Каждую неделю вместе с девушкой — да, он уже нашёл её здесь — ходит любоваться осенью. Метро называет произведением искусства: «Представляешь себя то в Риме, то в Греции! А главное, оно очень быстрое».

К русской еде привык быстро. Селедка, по его словам, невероятно вкусная, а глоток ухи будто погружает в горячий источник. По корейской кухне он, к своему удивлению, не скучает.

После года учёбы Кенхо ищет возможность остаться. Думает о работе — неважно, какой: хоть посуду мыть, хоть на фабрике. И признаётся, что появились мысли о женитьбе.

Главное, что он хотел бы объяснить корейцам о русских: «Вы обычно все говорите прямо. Не ходите вокруг да около». И ещё — общее у нас, по его мнению, любовь к танцам, песням и полная отдача на пути к цели.