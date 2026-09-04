«Плачут из-за формы»: В Британии сеть школ заставила всех учениц носить брюки вместо юбок

В Великобритании родители учеников раскритиковали решение сети школ полностью отказаться от юбок в школьной форме в пользу брюк. Об этом сообщает Daily Mail.

С начала нового учебного года сеть Co-op Academies Trust, объединяющая 14 средних школ на севере Англии и в центральных регионах страны, ввела единые правила для 22 тысяч учащихся. Теперь школьники должны носить обычные чёрные классические брюки.

Представители образовательной сети заявляют, что большинство учениц поддержали изменения. По их словам, лишь несколько школьниц в одной из школ Олдема попытались продолжить носить юбки.

Однако часть родителей выступила против нововведения. Некоторые утверждают, что их дочерей заставляли переодеваться перед уроками, из-за чего дети расстраивались и чувствовали себя некомфортно.

Одна из матерей заявила, что её 11-летняя дочь всегда носила юбки и была расстроена необходимостью перейти на брюки. Женщина назвала правило несправедливым и заявила, что возможность выбора должна сохраняться.

Другие родители также пожаловались на то, что новая политика негативно повлияла на самооценку школьниц. По их мнению, требование одинаковой формы не должно означать отказ от индивидуальных предпочтений учеников. В самой образовательной сети отвергли заявления о запрете посещать занятия из-за юбок.

Там пояснили, что семьям заранее сообщили об изменениях, а ученикам, пришедшим в старой форме, бесплатно предложили несколько вариантов брюк. Администрация школ также отметила, что новый подход призван сделать униформу более доступной, сократить расходы родителей и создать единый стандарт для всех учебных заведений сети.

А вот в России школьную форму и обувь, которые не подошли ребёнку, можно обменять в течение 14 дней после покупки при сохранении товарного вида и ярлыков. Если подходящей замены нет, покупатель вправе вернуть деньги. При этом отсутствие бумажного чека или упаковки не является причиной для отказа.