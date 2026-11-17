Жительница Магадана заявила, что несколько лет прожила с мужчиной, в котором теперь подозревает разыскиваемого Валерия Андреева, известного как орский маньяк. Как сообщает SHOT, женщина обратилась в полицию и Следственный комитет с просьбой проверить её подозрения.

Россиянка заподозрила в гражданском муже орского маньяка Андреева. Видео © SHOT

45-летняя Олеся рассказала о своей версии в опубликованном в соцсетях видео. По её словам, после просмотра ориентировки на Андреева она заметила сходство с внешностью гражданского мужа.

Женщина предполагает, что её сожитель мог изменить лицо с помощью пластической операции. Одним из оснований для подозрений она назвала длинный шрам, который, по её мнению, может указывать на хирургическое вмешательство.

Кроме того, Олеся утверждает, что у неё дома хранится сумка с пятнами, похожими на кровь. Женщина допускает, что вещь может быть связана с исчезновениями людей, и просит правоохранителей её изучить. Сама она называет себя «единственной выжившей».

Валерий Андреев, бывший дальнобойщик из Орска, находится в розыске с 2012 года. Его подозревают в похищениях, изнасилованиях и убийствах женщин в Оренбургской области, совершённых в период с 2006 по 2012 год. За информацию, которая поможет задержать разыскиваемого, МВД России объявляло вознаграждение в размере миллиона рублей.

Ранее криминалист заявил, что тело, предположительно принадлежащее Валерию Андрееву, не удаётся опознать больше года из-за особенностей действий убийцы в период его активности. По его словам, затянувшаяся процедура может указывать на крайнюю осторожность орского маньяка при совершении изнасилований и убийств, что и позволило ему долгое время оставаться неуловимым.