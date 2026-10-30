Пластыри на лице и усталый вид: Дмитриев связал состояние Лагард с ошибками Евросоюза

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард выглядит измученной проблемами Евросоюза и ошибочными решениями европейских властей. Такое мнение высказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, комментируя видеообращение руководителя ЕЦБ об отставке.

«Даже Кристин Лагард кажется измученной неверными решениями ЕС и его проблемами», — написал Дмитриев в соцсети X.

Поводом для его комментария стало видео, на котором Лагард объявила о досрочном уходе с поста главы европейского регулятора. При этом внимание пользователей привлекли два пластыря на её лице.

Сама Лагард объяснила, что ранее на этой неделе перенесла небольшую операцию по удалению злокачественного образования на коже. Она призвала подписчиков следовать рекомендациям врачей и регулярно проходить обследования.