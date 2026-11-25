Подводные археологи обнаружили хорошо сохранившиеся фрагменты средневековой кольчуги на затонувшем корабле датского короля Ханса. Судно Gribshunden («Грифон»), которое называют плавучим замком, покоится на дне Балтийского моря уже более 530 лет. О находке сообщили в Саутгемптонском университете.

В экспедиции участвовали британские и шведские исследователи. Для изучения затонувшего судна они использовали подводную фотосъёмку, роботизированное оборудование и технологии трёхмерного моделирования.

Морской археолог проводит расчистку части затонувшего корабля. Фото © University of Southampton

Особый интерес специалистов вызвало качество изготовления кольчуги из медного сплава. При этом археологи не спешат приписывать доспехи кому-либо из высокопоставленных пассажиров корабля.

Исторические источники свидетельствуют, что на борту находились немецкие наёмники — ландскнехты. Исследователи допускают, что обнаруженные фрагменты могли принадлежать одному из них.

«Грифон» служил не только военным кораблём, но и инструментом королевской дипломатии. В 1493 году на нём отправилась в Англию делегация датского монарха. Однако уже спустя два года на судне произошли взрыв и пожар, после чего оно затонуло у берегов Швеции.

Останки корабля обнаружили в 1970-х годах. Его хорошая сохранность позволяет специалистам изучать особенности европейского судостроения позднего Средневековья.

Подводные археологи продолжают делать интересные находки и в России. Недавно на дне Онежского озера обнаружили возможные останки двух канонерских лодок времён Великой Отечественной войны.