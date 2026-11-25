Плавучий замок раскрыл свои тайны: На дне Балтики обнаружили средневековые доспехи
В Балтийском море нашли средневековые доспехи с корабля датского короля
Средневековая кольчуга изящного плетения. Обложка © University of Southampton
Подводные археологи обнаружили хорошо сохранившиеся фрагменты средневековой кольчуги на затонувшем корабле датского короля Ханса. Судно Gribshunden («Грифон»), которое называют плавучим замком, покоится на дне Балтийского моря уже более 530 лет. О находке сообщили в Саутгемптонском университете.
В экспедиции участвовали британские и шведские исследователи. Для изучения затонувшего судна они использовали подводную фотосъёмку, роботизированное оборудование и технологии трёхмерного моделирования.
Морской археолог проводит расчистку части затонувшего корабля. Фото © University of Southampton
Особый интерес специалистов вызвало качество изготовления кольчуги из медного сплава. При этом археологи не спешат приписывать доспехи кому-либо из высокопоставленных пассажиров корабля.
Исторические источники свидетельствуют, что на борту находились немецкие наёмники — ландскнехты. Исследователи допускают, что обнаруженные фрагменты могли принадлежать одному из них.
«Грифон» служил не только военным кораблём, но и инструментом королевской дипломатии. В 1493 году на нём отправилась в Англию делегация датского монарха. Однако уже спустя два года на судне произошли взрыв и пожар, после чего оно затонуло у берегов Швеции.
Останки корабля обнаружили в 1970-х годах. Его хорошая сохранность позволяет специалистам изучать особенности европейского судостроения позднего Средневековья.
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