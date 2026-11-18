Старинная надгробная плита помогла восстановить историю русского воина, погибшего вместе с двумя братьями в XVII веке, и узнать, за что царь пожаловал его семье земли. Артефакт весом 140 килограммов исследуют в Международном центре реставрации, сообщает Телеканал «Санкт-Петербург».

В Тверской области изучают надгробие русского воина XVII века. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

За три столетия под открытым небом камень покрылся чёрными и зелёными пятнами. В углублениях резьбы поселились микроорганизмы, поэтому прежде, чем приступать к очистке, специалисты изучат образовавшуюся биоплёнку. С помощью спектрального анализа они также определят состояние материала. Влага, проникающая в поры, постепенно разрушает структуру камня, причём её перемещение внутри породы происходит очень медленно.

Предположительно, памятник изготовлен из известняка. Изначально белую поверхность, вероятно, покрыли краской и затемнили ещё в XVII столетии. По сохранившимся очертаниям можно предположить, что плита была крупнее, а на утраченном участке располагался восьмиконечный крест.

Старинная надпись на старославянском языке позволила установить имя погребённого — Иван Милюков. Указанная дата 7169 от сотворения мира соответствует 1660 году. Воин участвовал в русско-польской войне и служил под началом князя Долгорукова. Вместе с двумя братьями он погиб в сражении на реке Басе, на территории современной Беларуси. Само захоронение обнаружили в Тверской области.

После гибели троих сыновей в семье остался старший наследник Арсений. Царь Алексей Михайлович решил пожаловать ему и его родственникам земельные владения.

«Мы знаем, что три брата погибли. Остался старший сын Арсений. И знаем ещё вот что: царь Алексей Михайлович за такую гибель трёх братьев дарует Арсению и его семье земли в Тверской области», — рассказала искусствовед Международного центра реставрации.

Захоронение подпадает под действие закона об увековечении памяти погибших при защите Отечества. Восстановление каменного памятника может занять более двух лет. Что произойдёт с ним после завершения работ, пока ещё предстоит решить.