Плечо Тейлор Свифт «утонуло» в чане с фотошопом на радость хейтерам

Тейлор Свифт оказалась в центре споров из-за обложки своего нового сингла Patient Zero. Пользователи соцсетей обратили внимание на область подмышки и бока певицы и предположили, что фотографию слишком сильно обработали перед публикацией.

На снимке 36-летняя Свифт позирует у бетонной стены в чёрном платье без рукавов с высоким воротником. После публикации фотографии часть поклонников начала увеличивать изображение и обсуждать необычно гладкий контур тела певицы.

Некоторым пользователям показалось, что при ретуши практически исчез естественный переход между плечом, подмышкой и боком. Другие сравнили эффект с чрезмерным использованием FaceApp и даже с изображением, созданным искусственным интеллектом.

Спор вокруг фотографии возник одновременно с анонсом новой музыки. 22 сентября певица официально объявила, что её новый сингл Patient Zero выйдет в пятницу, 25 сентября. Перед этим Свифт несколько дней оставляла поклонникам загадочные подсказки, меняла оформление своих страниц и запустила обратный отсчёт на официальном сайте.

«Patient Zero» станет первой новой песней Свифт после трека, выпущенного ранее в этом году для мультфильма «История игрушек 5». Последний студийный альбом певицы The Life of a Showgirl вышел в 2025 году. Релиз состоится за два дня до церемонии MTV Video Music Awards 2026, где Свифт должна получить первую в истории награду Artist Director Honors за вклад в развитие музыкальных клипов. Она также претендует сразу на девять наград VMA.