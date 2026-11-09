Племянник Татьяны Тарасовой подтвердил, что тренер уже месяц остаётся в больнице
Татьяна Тарасова. Обложка © ТАСС / Алена Бжахова
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова по-прежнему находится в больнице после госпитализации в начале октября. Об этом ТАСС сообщил её племянник Алексей Тарасов, подтвердивший, что 79-летняя наставница пока не вернулась домой.
«Татьяна Анатольевна пока находится в больнице. Спасибо за беспокойство», — сказал родственник тренера.
О новой госпитализации Татьяны Тарасовой стало известно 5 октября. Тогда источники в медицинских кругах сообщали, что врачам пока не удаётся стабилизировать её состояние. В конце месяца появилась информация, что кризисный момент прошёл.
Татьяна Тарасова — одна из самых титулованных наставниц в истории фигурного катания. Среди её воспитанников олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Оксана Грищук и Евгений Платов. В 2008 году тренера включили в Зал славы мирового фигурного катания.