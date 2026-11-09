Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова по-прежнему находится в больнице после госпитализации в начале октября. Об этом ТАСС сообщил её племянник Алексей Тарасов, подтвердивший, что 79-летняя наставница пока не вернулась домой.

«Татьяна Анатольевна пока находится в больнице. Спасибо за беспокойство», — сказал родственник тренера.