Татьяне Тарасовой стало лучше после операции, кризисный момент прошёл

Татьяна Тарасова восстанавливается после операции, её самочувствие улучшилось. По информации Sport24, наиболее кризисный период в состоянии 79-летнего тренера уже позади.

Источники портала допускают, что одной из причин госпитализации могли стать проблемы с сердцем. Характер перенесённой операции и сроки восстановления в публикации не раскрываются.

Тарасова воспитала несколько поколений олимпийских чемпионов. Среди её учеников — Алексей Ягудин, Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин. В 2008 году наставницу включили в Зал славы мирового фигурного катания.

Ранее Life.ru рассказывал, что о повторной госпитализации Тарасовой стало известно 5 октября. Тогда её состояние пока не удаётся стабилизировать. В сентябре тренер также несколько раз находилась в стационаре.