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Опубликовано 24 октября, 16:32

Татьяне Тарасовой стало лучше после операции, кризисный момент прошёл

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Татьяна Тарасова восстанавливается после операции, её самочувствие улучшилось. По информации Sport24, наиболее кризисный период в состоянии 79-летнего тренера уже позади.

Источники портала допускают, что одной из причин госпитализации могли стать проблемы с сердцем. Характер перенесённой операции и сроки восстановления в публикации не раскрываются.

Тарасова воспитала несколько поколений олимпийских чемпионов. Среди её учеников — Алексей Ягудин, Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин. В 2008 году наставницу включили в Зал славы мирового фигурного катания.

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Ранее Life.ru рассказывал, что о повторной госпитализации Тарасовой стало известно 5 октября. Тогда её состояние пока не удаётся стабилизировать. В сентябре тренер также несколько раз находилась в стационаре.

Больше новостей о тренерах и звёздах льда — в разделе «Фигурное катание» на Life.ru.

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