Племянница бен Ладена усомнилась в официальной версии событий 11 сентября

Племянница бывшего лидера «Аль-Каиды»* Усамы бен Ладена Нур усомнилась в официальной версии событий 11 сентября 2001 года. По её мнению, подготовка и проведение таких атак требовали ресурсов и координации, которые не соответствовали возможностям предполагаемых исполнителей.

«Уровень сложности, необходимый для планирования и проведения такой операции, кажется несопоставимым с возможностями предполагаемых виновников», — написала Нур бен Ладен в эссе к 25-й годовщине терактов.

Она также заявила, что не знает, какую именно роль её дядя сыграл в организации атак и имел ли он к ним отношение вообще. Если Усама бен Ладен действительно участвовал в подготовке терактов, то, по мнению Нур, ему помогали люди из высших эшелонов власти. При этом конкретных имён она не назвала.

Нур бен Ладен считает, что американские власти знают о событиях 11 сентября больше, чем сообщают публично. Она также обвинила Правительство США в том, что оно использовало теракты как инструмент давления на собственных граждан и другие страны.

В конце эссе Нур выразила надежду, что однажды общество узнает полную правду о произошедшем. По её словам, это необходимо ради памяти погибших и всех людей, которых затронула трагедия.

Ранее ЦРУ рассекретило 71 разведывательную сводку, подготовленную для президента США в период с февраля 1998 года по сентябрь 2001-го. Документы связаны с угрозой со стороны «Аль-Каиды»* и событиями, предшествовавшими терактам 11 сентября. Всего американская разведка обнародовала 101 страницу материалов, часть которых остаётся закрытой.

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