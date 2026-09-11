Посольство заявило, что РФ разделяет скорбь США в годовщину терактов 11 сентября

Россия разделяет скорбь американцев в 25-ю годовщину терактов 11 сентября 2001 года. Об этом заявило посольство РФ в Вашингтоне. В дипмиссии напомнили, что Россия сама пережила крупные террористические атаки. Поэтому борьба с международным терроризмом, по мнению посольства, требует совместных усилий.

«Когда американцы скорбят по тысячам невинных жертв 9/11, произошедших 25 лет назад, Россия разделяет скорбь и боль этой страны», — говорится в сообщении.

Посольство также напомнило, что сразу после атак Владимир Путин первым из мировых лидеров позвонил тогдашнему президенту США Джорджу Бушу-младшему. Российский лидер выразил соболезнования и предложил помощь.

11 сентября 2001 года террористы захватили четыре пассажирских самолёта. Два из них врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, ещё один — в Пентагон. Четвёртый лайнер разбился в Пенсильвании. В результате атак погибли 2977 человек.

Ранее Life.ru рассказывал, как Сергей Лавров оценил последствия терактов 11 сентября для мировой политики. По словам главы МИД РФ, после атак в США началась «целая эпоха», в которой Вашингтон значительно расширил силовое присутствие и внешнеполитическую активность под лозунгом борьбы с терроризмом. Лавров отметил, что события 9/11 на долгие годы изменили подход США к международной безопасности.