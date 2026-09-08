Пленный из ВСУ раскрыл сумму, которую Киев платит за убийство российского солдата

За убийство российского военнослужащего в Вооружённых силах Украины (ВСУ) выплачивают 250 тысяч гривен, а за взятие в плен — 100 тысяч. Об этом ТАСС сообщил автоматчик пограничной бригады ВСУ Игорь Друсенко, находящийся в российском плену.

«За (убийство. — Прим. Life.ru) одного русского солдата дают 250 тыс. гривен, а за взятие в плен 100 тыс.», — заявил он.

Друсенко сдался российским военным на Харьковском направлении.

Ранее сообщалось о сдаче в плен военнослужащих ВСУ под Волчанском. По словам источника в российских силовых структурах, украинские бойцы безуспешно пытались выйти из окружения через леса, после чего бросали технику и складывали оружие.