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Специальная военная операция

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Опубликовано 8 сентября, 02:10

Пленный из ВСУ раскрыл сумму, которую Киев платит за убийство российского солдата

Пленный Друсенко: ВСУ платят 250 тыс. гривен за убийство российского солдата

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

За убийство российского военнослужащего в Вооружённых силах Украины (ВСУ) выплачивают 250 тысяч гривен, а за взятие в плен — 100 тысяч. Об этом ТАСС сообщил автоматчик пограничной бригады ВСУ Игорь Друсенко, находящийся в российском плену.

«За (убийство. — Прим. Life.ru) одного русского солдата дают 250 тыс. гривен, а за взятие в плен 100 тыс.», — заявил он.

Друсенко сдался российским военным на Харьковском направлении.

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Ранее сообщалось о сдаче в плен военнослужащих ВСУ под Волчанском. По словам источника в российских силовых структурах, украинские бойцы безуспешно пытались выйти из окружения через леса, после чего бросали технику и складывали оружие.

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Виталий Приходько
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