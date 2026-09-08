Раненые военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) опасались расправы, когда попадали к российским медикам, а после лечения благодарили их за помощь. Об этом ТАСС рассказал хирург 1194-го полка Южной группировки войск с позывным Распатор.

По его словам, пленных эвакуировали, обрабатывали им раны, давали еду и воду. Собеседник агентства утверждает, что до этого солдаты ВСУ слышали о жестоком обращении с попавшими в плен.

Распатор также рассказывал, что среди тех, кому оказывали помощь, были иностранные наёмники из США и Намибии.

Ранее сообщалось о сдаче в плен военнослужащих ВСУ под Волчанском. По словам источника в российских силовых структурах, украинские бойцы безуспешно пытались выйти из окружения через леса, после чего бросали технику и складывали оружие.