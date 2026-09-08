Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 сентября, 00:40

Врач Распатор: Военные хирурги РФ оказывали помощь иностранным наёмникам ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Раненые военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) опасались расправы, когда попадали к российским медикам, а после лечения благодарили их за помощь. Об этом ТАСС рассказал хирург 1194-го полка Южной группировки войск с позывным Распатор.

По его словам, пленных эвакуировали, обрабатывали им раны, давали еду и воду. Собеседник агентства утверждает, что до этого солдаты ВСУ слышали о жестоком обращении с попавшими в плен.

Распатор также рассказывал, что среди тех, кому оказывали помощь, были иностранные наёмники из США и Намибии.

Княгиня Ольга стала символом кампании ВСУ по набору женщин в подразделения БПЛА
Княгиня Ольга стала символом кампании ВСУ по набору женщин в подразделения БПЛА

Ранее сообщалось о сдаче в плен военнослужащих ВСУ под Волчанском. По словам источника в российских силовых структурах, украинские бойцы безуспешно пытались выйти из окружения через леса, после чего бросали технику и складывали оружие.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar