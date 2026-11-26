Дорога в районе Дружковки в Донецкой Народной Республике усеяна телами погибших украинских военнослужащих, которые никто не забирает. Об этом рассказал попавший в плен боец 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) Владимир Янков. Его слова приводит Минобороны России.

«Дорога была усеяна трупами, их никто не забирает. Скорее всего, их не забирают для того, чтобы не платить деньги родным за то, что погибли их родственники», — заявил военнопленный.

Пленный также рассказал об обращении с ним после задержания. По его словам, российские военнослужащие предложили ему еду и оказали медицинскую помощь.

Тем временем военнослужащих танкового батальона 116-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ привлекают к пехотным задачам в Харьковской области, причём на позиции их отправляют без бронезащиты, амуниции и оружия. Танкистам поручают закрепляться на занятых позициях, хотя они не имеют необходимой для такой работы подготовки и экипировки. Проверка подразделений командованием 10-го армейского корпуса ВСУ не привела к изменению ситуации.