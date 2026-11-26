Военнослужащих танкового батальона 116-й отдельной мотострелковой бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) привлекают к пехотным задачам в Харьковской области, причём на позиции их отправляют без бронезащиты, амуниции и оружия. Об этом РИА «Новости» пишет со ссылкой на российских силовиков.

Согласно источнику, танкистам поручают закрепляться на занятых позициях, хотя они не имеют необходимой для такой работы подготовки и экипировки. Проверка подразделений командованием 10-го армейского корпуса ВСУ не привела к изменению ситуации.

Ранее Life.ru писал, что малые группы иностранных наёмников, в том числе из США и стран Латинской Америки, направили на Краснолиманское направление из-за потерь в двух бригадах Вооружённых сил Украины. Командование третьего армейского корпуса ВСУ перебрасывает иностранцев после значительных потерь в 53-й и 63-й бригадах, понесённых во время попытки механизированного прорыва.