Танкистов ВСУ отправляют на позиции в Харьковской области без снаряжения
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ChocoPie
Военнослужащих танкового батальона 116-й отдельной мотострелковой бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) привлекают к пехотным задачам в Харьковской области, причём на позиции их отправляют без бронезащиты, амуниции и оружия. Об этом РИА «Новости» пишет со ссылкой на российских силовиков.
Согласно источнику, танкистам поручают закрепляться на занятых позициях, хотя они не имеют необходимой для такой работы подготовки и экипировки. Проверка подразделений командованием 10-го армейского корпуса ВСУ не привела к изменению ситуации.
Ранее Life.ru писал, что малые группы иностранных наёмников, в том числе из США и стран Латинской Америки, направили на Краснолиманское направление из-за потерь в двух бригадах Вооружённых сил Украины. Командование третьего армейского корпуса ВСУ перебрасывает иностранцев после значительных потерь в 53-й и 63-й бригадах, понесённых во время попытки механизированного прорыва.
Больше новостей о ходе специальной военной операции — в разделе «СВО» на Life.ru.