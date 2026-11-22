Если после капремонта в подъезде потрескались стены, облезла краска или неровно уложена плитка, жильцы могут потребовать, чтобы эти недочёты устранили бесплатно, рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, сначала стоит снять дефекты на фото или видео так, чтобы было видно, в каком подъезде и на каком этаже они находятся.

Вместе с соседями можно составить акт осмотра и перечислить в нём все недостатки. Затем стоит обратиться в управляющую компанию и попросить её собрать комиссию, чтобы та осмотрела подъезд и оформила официальный акт. Заявку можно подать через ГИС ЖКХ или приложение «Госуслуги.Дом».

Когда акт будет на руках, можно направить претензию заказчику ремонта. Если взносы жильцов поступают в общий фонд, письмо следует адресовать региональному оператору капремонта. Если у дома есть спецсчёт, стоит обратиться к председателю совета дома и подрядчику, заключил собеседник NEWS.ru.