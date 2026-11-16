В Госдуме объяснили, как россияне могут проконтролировать капремонт в своём доме
Депутат Колунов: Жильцы вправе контролировать качество капремонта в доме
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Жильцы могут следить, укладывается ли подрядчик в график капремонта, участвовать в приёмке и через заказчика требовать исправления недочётов, рассказал депутат Госдумы Сергей Колунов. По его словам, полномочия собственников зависят от того, где они копят взносы: на отдельном счёте дома или в «общем котле» регионального оператора.
«Если мы говорим про дом со спецсчётом, то именно жители выступают главными контролёрами, выбирают подрядную организацию и подписывают акты приёмки работ при капремонте», — пояснил собеседник RT.
Собственники могут поручить эту работу управляющей компании или товариществу собственников жилья. Для этого нужно принять решение на общем собрании и зафиксировать его в протоколе. Для технического надзора за подрядчиком можно нанять независимого инженера или специализированную компанию.
Если взносы поступают в «общий котёл», первым качество работ проверяет региональный фонд капремонта вместе с привлечёнными специалистами. За соблюдением законодательства следит региональная жилинспекция. Представитель собственников при этом вправе участвовать в приёмке и подписывать акты от имени жильцов, уточнил парламентарий.
Ранее россиянам объяснили, кто отвечает за ремонт общедомового стояка. При аварии его ремонтирует управляющая компания, а при плановой замене в рамках капремонта работы выполняет подрядчик. Если собственник сам повредил стояк, расходы на устранение поломки ложатся на него.