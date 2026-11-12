Штраф в 2–2,5 тысячи рублей — не самое неприятное последствие самовольной замены батареи. Надзорные органы, скорее всего, потребуют вернуть всё в исходное состояние, а это уже другие деньги и хлопоты. Об этом URA.ru напомнил эксперт в сфере ЖКХ Никита Суровежко.

Любое переустройство жилья, включая замену радиатора, нужно согласовывать с управляющей компанией заранее. Даже с одной батареей возможны сложности: запорные устройства могут быть неисправны, и тогда придётся отключать стояк и сливать теплоноситель. А система отопления должна оставаться заполненной.

Время работ тоже важно. Менять батареи лучше в межотопительный сезон — до промывки и опрессовки. Так меньше риска и для соседей, и для самой системы.

А ранее россиян предупредили об опасности отказа от оплаты ЖКУ из-за плохих услуг. В Госдуме уточнили, что необходимо официально зафиксировать нарушения и потребовать перерасчёта. В противном случае можно столкнуться с задолженностью и дополнительными разбирательствами.