Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 сентября, 06:08

«Плохие манеры»: Немецкого министра осудили за отношение к Силуанову на G20

Нимайер раскритиковал главу Минфина ФРГ Клингбайля за отношение к Силуанову

Антон Силуанов. Обложка © Life.ru

Антон Силуанов. Обложка © Life.ru

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер назвал непрофессиональным поведение министра финансов Германии Ларса Клингбайля в отношении российского коллеги Антона Силуанова на встрече G20 в США. Об этом он заявил РИА «Новости».

«Полагаю, Клингбайль хотел показать жёсткость своей позиции и полный отказ от взаимодействия с российскими властями. Это непрофессионально», — сказал Нимайер.

По его словам, немецкий министр также продемонстрировал плохие манеры. Собеседник агентства напомнил, что ранее Клингбайль отметился грубым и непрофессиональным поведением во время визита в Китай.

Нимайер считает, что подобные действия главы немецкого Минфина наносят ущерб самой Германии.

Бессент заступился за Силуанова после «кислой» реакции европейцев на саммите G20
Бессент заступился за Силуанова после «кислой» реакции европейцев на саммите G20

Ранее министры финансов ряда европейских стран договорились бойкотировать общее фото на саммите G20 в ЮАР, если в нём будет участвовать глава российского Минфина Антон Силуанов. В итоге снимок сделали без представителя России.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Германия
  • США
  • g20
  • Антон Силуанов
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar