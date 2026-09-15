«Плохие манеры»: Немецкого министра осудили за отношение к Силуанову на G20

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер назвал непрофессиональным поведение министра финансов Германии Ларса Клингбайля в отношении российского коллеги Антона Силуанова на встрече G20 в США. Об этом он заявил РИА «Новости».

«Полагаю, Клингбайль хотел показать жёсткость своей позиции и полный отказ от взаимодействия с российскими властями. Это непрофессионально», — сказал Нимайер.

По его словам, немецкий министр также продемонстрировал плохие манеры. Собеседник агентства напомнил, что ранее Клингбайль отметился грубым и непрофессиональным поведением во время визита в Китай.

Нимайер считает, что подобные действия главы немецкого Минфина наносят ущерб самой Германии.

Ранее министры финансов ряда европейских стран договорились бойкотировать общее фото на саммите G20 в ЮАР, если в нём будет участвовать глава российского Минфина Антон Силуанов. В итоге снимок сделали без представителя России.