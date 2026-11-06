«Плохо себя чувствовала, но не жаловалась»: Стали известны подробности последних дней Екатерины Райкиной
Знакомая Райкиной рассказала о тяжёлых болезнях актрисы перед смертью
Обложка © кадр из фильма «Клуб женщин», режиссер Владимир Фокин, сценарист Анатолий Гребнев
Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Райкина в последнее время тяжело себя чувствовала и страдала от нескольких заболеваний, которые её знакомая связывает с возрастом. О проблемах со здоровьем дочери Аркадия Райкина РИА «Новости» рассказала женщина из окружения актрисы.
«Возраст. У неё было много болезней. Она плохо себя чувствовала в последнее время, очень плохо. Но никогда не жаловалась», — поделилась собеседница агентства.
Екатерина Райкина скончалась 3 ноября в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. Она была дочерью народного артиста СССР Аркадия Райкина и сестрой актёра Константина Райкина. Почти полвека, с 1959 по 2008 год, артистка служила в Театре имени Евгения Вахтангова. Среди её известных театральных работ — роли в спектаклях «Принцесса Турандот», «Золушка» и «Мещанин во дворянстве».
Ранее Life.ru сообщал о начале церемонии прощания с Екатериной Райкиной в Москве. Она проходит 6 ноября в Высшей школе сценических искусств, основанной её братом Константином. Одними из первых почтить память актрисы пришли сам Константин Райкин, народный артист России Марк Розовский и актёр Тимофей Трибунцев.