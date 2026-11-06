Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Райкина в последнее время тяжело себя чувствовала и страдала от нескольких заболеваний, которые её знакомая связывает с возрастом. О проблемах со здоровьем дочери Аркадия Райкина РИА «Новости» рассказала женщина из окружения актрисы.

«Возраст. У неё было много болезней. Она плохо себя чувствовала в последнее время, очень плохо. Но никогда не жаловалась», — поделилась собеседница агентства.

Екатерина Райкина скончалась 3 ноября в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. Она была дочерью народного артиста СССР Аркадия Райкина и сестрой актёра Константина Райкина. Почти полвека, с 1959 по 2008 год, артистка служила в Театре имени Евгения Вахтангова. Среди её известных театральных работ — роли в спектаклях «Принцесса Турандот», «Золушка» и «Мещанин во дворянстве».