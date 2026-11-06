В Москве началось прощание с заслуженной артисткой РСФСР Екатериной Райкиной, скончавшейся 3 ноября в возрасте 88 лет. Гражданская панихида проходит в Высшей школе сценических искусств (ВШСИ).

Одним из первых на церемонию пришёл младший брат актрисы, народный артист России Константин Райкин. Почтить её память также приехали художественный руководитель Театра «У Никитских ворот» Марк Розовский и актёр Тимофей Трибунцев. Двери учебного заведения открыли для всех желающих в 10:00 мск.

Место прощания выбрали не случайно. Высшую школу сценических искусств в 2012 году основал Константин Райкин, а его сестра до последних лет оставалась частой гостьей вуза. Она посещала студенческие показы, экзамены и контрольные занятия, искренне интересовалась работой будущих артистов.

После гражданской панихиды состоится отпевание. Его начало назначено на 13:30 мск в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке. Затем тело актрисы кремируют.

По предварительным данным, прах Екатерины Райкиной планируют захоронить на Новодевичьем кладбище рядом с её родителями — народным артистом СССР Аркадием Райкиным и актрисой Руфью Райкиной-Иоффе. Окончательное решение о месте захоронения пока не объявлено.

Ранее Life.ru рассказывал о последних месяцах жизни Екатерины Райкиной. Летом артистка попала в больницу и постепенно теряла силы. Её физическое состояние было тяжёлым, однако до последних дней она сохраняла ясность сознания. Собеседник агентства связывал смерть актрисы с естественными причинами.