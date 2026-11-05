Урну с прахом заслуженной артистки РСФСР Екатерины Райкиной планируют захоронить на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с её родителями — знаменитым сатириком Аркадием Райкиным и актрисой Руфью Райкиной-Иоффе. Об этом ТАСС сообщил источник из окружения покойной артистки.

«Планируется, что урна с прахом будет захоронена в могилу родителей Екатерины на Новодевичьем кладбище», — рассказал собеседник агентства.