Прах Екатерины Райкиной захоронят рядом с родителями на Новодевичьем кладбище
Обложка © кадр из фильма «И снова май», режиссер Мария Муат, сценарист Станислав Славич
Урну с прахом заслуженной артистки РСФСР Екатерины Райкиной планируют захоронить на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с её родителями — знаменитым сатириком Аркадием Райкиным и актрисой Руфью Райкиной-Иоффе. Об этом ТАСС сообщил источник из окружения покойной артистки.
«Планируется, что урна с прахом будет захоронена в могилу родителей Екатерины на Новодевичьем кладбище», — рассказал собеседник агентства.
Ранее Life.ru сообщал, что Екатерину Райкину кремируют после церемонии прощания 6 ноября. Родственники артистки рассказали, что траурное мероприятие пройдёт в Школе Райкина, после чего состоится отпевание в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Ордынке.