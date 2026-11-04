На Ставрополье трёхлетняя девочка едва не проглотила металлический предмет, оказавшийся внутри мороженого. О происшествии рассказала SHOT ПРОВЕРКЕ жительница Георгиевска Светлана.

Девочка чуь не проглотила металлический крючок из мороженого. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Девочка чуь не проглотила металлический крючок из мороженого. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

По её словам, она купила дочери пломбир «Жемчужное» производителя «Холод». Ребёнок успел съесть небольшую часть мороженого, после чего в десерте обнаружили металлический предмет, похожий на крючок длиной около 2,5 сантиметра. Опасную находку заметили до того, как девочка успела её проглотить.