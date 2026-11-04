Пломбир на живца: Девочка едва не проглотила металлический крючок из мороженого
Девочка едва не проглотила металлический крючок из мороженого на Ставрополье
На Ставрополье трёхлетняя девочка едва не проглотила металлический предмет, оказавшийся внутри мороженого. О происшествии рассказала SHOT ПРОВЕРКЕ жительница Георгиевска Светлана.
Девочка чуь не проглотила металлический крючок из мороженого. Видео © SHOT ПРОВЕРКА
Девочка чуь не проглотила металлический крючок из мороженого. Фото © SHOT ПРОВЕРКА
По её словам, она купила дочери пломбир «Жемчужное» производителя «Холод». Ребёнок успел съесть небольшую часть мороженого, после чего в десерте обнаружили металлический предмет, похожий на крючок длиной около 2,5 сантиметра. Опасную находку заметили до того, как девочка успела её проглотить.
Это уже не первый подобный случай. Ранее Life.ru рассказывал о неприятной находке в конфетах из «Пятёрочки». Жительница Димитровграда Ульяновской области обнаружила на купленных развесных сладостях «Княжеские» подозрительные частицы, похожие на следы насекомых.
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