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Опубликовано 21 сентября, 16:44

Площадь пожара в Щёлкове выросла до 8,5 тысячи «квадратов»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Площадь крупного пожара в подмосковном Щёлкове увеличилась до 8,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.

Возгорание произошло на улице Заречной, 146, корпус 1. Изначально спасатели установили, что мусор горит на открытой площадке и частично внутри здания. Тогда площадь огня оценивалась в пять тысяч «квадратов».

Позже пламя распространилось сначала на семь, а затем на 8,5 тысячи квадратных метров. К тушению привлекли 90 человек и 34 единицы техники, в том числе тяжёлую.

На фоне сильного задымления специалисты Мособлмониторинга проверили качество воздуха. Замеры провели на пяти стационарных станциях, превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано.

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Ранее Life.ru сообщал, что огонь на мусоросортировочной станции в Щёлкове первоначально охватил около пяти тысяч квадратных метров. На месте развернули оперативный штаб, а жителей ближайших районов из-за дыма просили закрыть окна и по возможности не выходить на улицу.

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Наталья Демьянова
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