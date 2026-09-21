Площадь пожара в Щёлкове выросла до 8,5 тысячи «квадратов»

Площадь крупного пожара в подмосковном Щёлкове увеличилась до 8,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.

Возгорание произошло на улице Заречной, 146, корпус 1. Изначально спасатели установили, что мусор горит на открытой площадке и частично внутри здания. Тогда площадь огня оценивалась в пять тысяч «квадратов».

Позже пламя распространилось сначала на семь, а затем на 8,5 тысячи квадратных метров. К тушению привлекли 90 человек и 34 единицы техники, в том числе тяжёлую.

На фоне сильного задымления специалисты Мособлмониторинга проверили качество воздуха. Замеры провели на пяти стационарных станциях, превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано.

Ранее Life.ru сообщал, что огонь на мусоросортировочной станции в Щёлкове первоначально охватил около пяти тысяч квадратных метров. На месте развернули оперативный штаб, а жителей ближайших районов из-за дыма просили закрыть окна и по возможности не выходить на улицу.