Пожар вспыхнул в школьной лаборатории Приморья, эвакуировали 86 детей

Пожар произошёл в школьной лаборатории в селе Струговка Октябрьского округа Приморского края. Из здания вывели 106 человек, среди них 86 детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Очаг возгорания находился на первом этаже школы. Пожарные быстро справились с огнём. Пламя охватило около 15 квадратных метров помещения.

«Предварительная причина возгорания – аварийный режим электрооборудования», — сообщили в ведомстве.

Сейчас выясняются обстоятельства происшествия и проводится проверка.

Накануне вечером в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге задымилась носовая часть самолёта авиакомпании Red Wings. В этот момент лайнер готовили к вылету, однако пассажиров и членов экипажа на борту не было.