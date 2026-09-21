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Регион
Опубликовано 21 сентября, 04:00

Пожар вспыхнул в школьной лаборатории Приморья, эвакуировали 86 детей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пожар произошёл в школьной лаборатории в селе Струговка Октябрьского округа Приморского края. Из здания вывели 106 человек, среди них 86 детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Очаг возгорания находился на первом этаже школы. Пожарные быстро справились с огнём. Пламя охватило около 15 квадратных метров помещения.

«Предварительная причина возгорания – аварийный режим электрооборудования»,сообщили в ведомстве.

Сейчас выясняются обстоятельства происшествия и проводится проверка.

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Накануне вечером в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге задымилась носовая часть самолёта авиакомпании Red Wings. В этот момент лайнер готовили к вылету, однако пассажиров и членов экипажа на борту не было.

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Лия Мурадьян
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