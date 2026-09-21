Пожар охватил 5 тысяч квадратов станции по сортировке мусора в Щёлкове

Мусор загорелся на сортировочной станции в подмосковном Щёлкове на площади около 5 тыс. квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В Щёлкове горит мусорный полигон. Видео © Telegram / Прокуратура Московской области

На месте развернули оперативный штаб. Жителей близлежащих районов просят по возможности не выходить на улицу и закрыть окна из-за сильного задымления.

По предварительным данным, огонь охватил скопившийся на территории станции мусор. К тушению привлечены пожарно-спасательные подразделения. Информация о пострадавших пока не поступала. Причины возгорания устанавливаются.

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