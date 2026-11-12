Россиянам, которые боятся переплатить за новогодние подарки, лучше отказаться от участия в предпраздничной гонке за скидками. Постоянное сравнение цен способно превратить подготовку к торжеству в источник стресса. Такой совет в беседе с «Радио 1» дал президент Гильдии маркетологов Игорь Березин.

По мнению специалиста, ажиотаж вокруг праздничных распродаж во многом создаётся искусственно. Покупатели опасаются приобрести вещь в ноябре, а спустя месяц обнаружить её по значительно меньшей цене.

Однако стремление непременно совершить самую выгодную покупку нередко оборачивается тревогой и разочарованием.

«Ключевой принцип: если вы чего-то боитесь или в чём-то сомневаетесь — плюньте и не участвуйте», — посоветовал Березин.

Эксперт отметил, что молодые люди обычно хорошо умеют сравнивать предложения разных магазинов и проверять стоимость товаров. А вот слишком мнительным покупателям такая охота за выгодой может принести больше переживаний, чем удовольствия.

Таким людям маркетолог рекомендовал не зацикливаться на распродажах, а посвятить свободное время отдыху, например походу в кино.

При этом полностью отказываться от подготовки к празднику необязательно. Березин предложил начать с составления списка родственников и друзей, которых планируется поздравить или пригласить на встречу.

Следующим шагом должно стать определение суммы, которую человек готов потратить на подарки. Такой подход позволит заранее оценить финансовые возможности и избежать ненужной суеты.