Российские магазины и маркетплейсы проводят распродажи ко Всемирному дню шопинга — 11 ноября. Вслед за акцией «11.11» начнутся предложения «чёрной пятницы», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей торговых компаний.

К ноябрьским акциям присоединились продавцы косметики, одежды и других товаров. Среди участников — «Золотое яблоко», «Рив Гош», Maag, Ecru, Dub и Vilet. В двух косметических сетях рассказали агентству, что спрос начал расти ещё перед сезоном скидок. По словам представителей компаний, распродажи охватят все товарные категории.

При этом покупатели одежды стали тщательнее выбирать вещи, считают в пресс-службе RMixed. По наблюдениям компании, люди чаще сравнивают предложения, заранее планируют покупки и оценивают соотношение цены и качества.

Следующую волну акций некоторые продавцы начнут задолго до календарной «чёрной пятницы», которая в этом году приходится на 27 ноября. Так, в «М.Видео» распродажа стартует 12 ноября.

Где проходят ноябрьские акции и как не перепутать их даты, Life.ru объясняет в отдельном гиде по распродаже 11.11.

Ранее Центробанк дал россиянам совет перед «Чёрной пятницей». Отдельная банковская карта для интернет-покупок поможет ограничить потери при краже денег мошенниками. Пополнять её стоит непосредственно перед оплатой — только на сумму заказа.