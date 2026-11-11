Отдельная банковская карта для интернет-покупок поможет ограничить потери при краже денег мошенниками. Пополнять её стоит непосредственно перед оплатой — только на сумму заказа. Такой совет Центробанк дал россиянам перед «Чёрной пятницей».

В ЦБ пояснили, что злоумышленники постоянно обновляют способы обмана и подстраивают их под текущие события. Ноябрьские акции тоже становятся поводом для новых схем.

«Для онлайн-покупок заведите отдельную банковскую карту и перед покупкой переводите на неё ровно ту сумму, которая нужна. Даже если мошенники получат доступ к этой карте, они не смогут похитить больше, чем на ней было», — цитирует регулятора ТАСС.

Если злоумышленники всё же украли деньги, ЦБ рекомендует сразу заблокировать карту. В течение суток после хищения нужно подать заявление о несогласии с операцией и получить выписку по счёту. Клиенты крупных банков вправе сообщить о мошенническом списании через мобильное приложение. Там же они смогут подготовить справку об операции для обращения в полицию.