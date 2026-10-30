Плющенко, Загитову и Авербуха внесли в базу украинской разведки
Евгений Плющенко. Обложка © ТАСС / Егор Алеев
Российские звёзды фигурного катания оказались в поле внимания украинской разведки. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, олимпийская чемпионка Алина Загитова и известный постановщик ледовых шоу Илья Авербух попали в базу Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Всего в перечне оказались девять российских фигуристов, а авторы ресурса призывают добиваться их отстранения от международных соревнований и исключения из спортивных федераций.
О появлении спортсменов в базе сообщило РИА «Новости», изучившее опубликованные там сведения. Речь идёт о ресурсе War and Sanctions, который сопровождается заголовком «Мы идентифицируем цели». В нём размещают информацию о спортсменах, тренерах и других известных представителях спортивной отрасли, а также содержатся призывы ограничивать их участие в международной спортивной жизни.
Евгений Плющенко оказался в перечне из-за поддержки специальной военной операции, посещения Крыма и участия в президентской кампании Владимира Путина в качестве доверенного лица. В отношении Алины Загитовой в качестве оснований указаны поддержка российского лидера и участие в видеоролике общероссийского движения «Здоровое Отечество».
Илье Авербуху авторы базы также припомнили публичную поддержку президента России. Кроме того, в качестве претензий фигурируют критика решений о недопуске российских спортсменов к международным стартам и организация ледовой шоу-программы для семей участников СВО в 2024 году.
Ранее Life.ru писал, что Следственный комитет России заявил о причастности представителей Главного управления разведки Минобороны Украины и сил специальных операций ВСУ к диверсиям на железных и автомобильных дорогах в Брянской и Белгородской областях. По данным ведомства, речь идёт о преступлениях, совершённых в 2023 году, организаторов которых удалось установить в ходе расследования. Об этом сообщили в СК по итогам совещания в Луганске, которое провёл председатель ведомства Александр Бастрыкин.