Игровые автоматы с плюшевыми игрушками могут приучать детей к азарту и формировать у них представление, что ради выигрыша нормально снова и снова тратить деньги. Об этом предупреждают психологи, на комментарии которых ссылается SHOT.

Специалисты обращают внимание на сам принцип таких развлечений: ребёнок платит за попытку достать игрушку, но результат не гарантирован. Если приз не получен, возникает соблазн попробовать ещё раз — и потратить дополнительные деньги. Так у детей может закрепляться привычка играть в ожидании случайной награды.

Клинический психолог Денис Автомонов объяснил, что азартные игры условно делятся на два типа: основанные на ловкости и зависящие от удачи. В первом случае результат определяется навыками участника, во втором — стечением обстоятельств. Автоматы с клешнёй относятся ко второй категории, хотя игроку может казаться, что он способен повлиять на исход.

При этом сами по себе такие аппараты не означают, что у ребёнка обязательно разовьётся игровая зависимость. Речь идёт о знакомстве с азартной механикой в раннем возрасте: подобный опыт, по мнению психологов, может нормализовать рискованное поведение и повлиять на отношение к азартным развлечениям в будущем.

Увлечение автоматами может затрагивать и взрослых. Некоторые игроки, по данным SHOT, готовы потратить около тысячи рублей за один сеанс, пытаясь вытащить игрушку. В таких случаях развлечение с небольшим призом превращается в серию платных попыток, а желание отыграться подталкивает продолжать игру.