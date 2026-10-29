Плюются, скрипят зубами, но всё равно слушают: На Украине запретят крайне популярную русскоязычную музыку

На Украине готовят законодательные поправки, которые позволят запретить русскоязычный культурный контент в публичном пространстве независимо от гражданства его создателей. Ограничения могут затронуть в том числе музыкальные произведения на русском языке, исполняемые украинскими артистами. Об этом заявила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская в интервью изданию Hromadske.

По словам языкового омбудсмена, изменения предлагается внести в действующее законодательство о государственном языке и статью 15 закона Украины «О культуре». Сейчас ограничения касаются прежде всего исполнения музыкальных произведений гражданами России, однако новая редакция должна значительно расширить сферу запретов.

Ивановская выразила надежду, что после принятия поправок русскоязычный культурный продукт окажется вне закона. Она отдельно обратила внимание на песни, которые жители Украины продолжают слушать и исполнять в общественных местах, несмотря на существующие ограничения.

Примечательно, что в топе украинского чарта Spotify — в основном песни на русском языке. Особенно гражданам Украины, массово радеющим за «языковую чистоту» нравятся рэп-исполнители — например, в топе украинских слушателей VILLIAN, madk1d, ДОРА и Toxis.

Ранее языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская пожаловалась компании Google на появление русскоязычных результатов поиска по запросам на украинском языке. 25 октября стало известно, что чиновница направила официальное обращение в головной офис корпорации после жалоб украинских военных и ветеранов.