ПМЮФ отметит юбилей 20 мая 2027 года

XV Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) состоится с 20 по 22 мая 2027 года. Об этом сообщил Минюст России по итогам первого заседания оргкомитета. Встреча прошла 2 октября под председательством министра юстиции Константина Чуйченко. Участники обсудили подготовку юбилейного форума и включение новых членов в оргкомитет.

Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков считает, что в условиях трансформации международных отношений основой новой системы должен стать государственный суверенитет. По его словам, форум позволит представителям власти, бизнеса и юридического сообщества искать ответы на общие вызовы и развивать сотрудничество.

«Ведь в конечном счёте залог успеха любого государства лежит именно в правовой плоскости», — сказал Кобяков.

Чуйченко выделил две задачи ПМЮФ: продвижение российских подходов к международному праву и развитие отечественной правовой системы. По оценке министра, форум давно вышел за рамки конгрессного мероприятия и стал площадкой для формирования международных правовых инициатив.

В 2026 году ПМЮФ собрал более 6200 участников и представителей СМИ из 80 государств. Форум учреждён в 2011 году, его организуют Минюст России и Фонд Росконгресс при поддержке администрации президента.

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