Пневмония может развиваться без выраженных симптомов у людей старше 65 лет и пациентов с ослабленным иммунитетом. Из-за слабой реакции организма заболевание иногда проявляется лишь небольшим повышением температуры и общей усталостью. Об этом РИА «Новости» рассказала заведующая пульмонологическим отделением Приморской краевой больницы № 1 Алина Абдуллина.

«Бессимптомно пневмония может протекать у людей возрастной категории 65 плюс и у людей с ослабленным иммунитетом, потому что у них практически нет ответа иммунной системы», — объяснила специалист.

По словам врача, высокая температура, озноб и другие признаки воспаления связаны с защитной реакцией организма на инфекцию. У пожилых и тяжелобольных пациентов эта реакция может быть значительно ослаблена, поэтому воспаление лёгких иногда развивается без привычной клинической картины.

При этом некоторые признаки заболевания всё же могут присутствовать. Абдуллина перечислила температуру около 37–37,2 градуса, слабость, недомогание и сонливость. Такие проявления легко принять за обычную усталость или последствия других заболеваний.

Врач подчеркнула, что полностью бессимптомное течение пневмонии встречается крайне редко. Гораздо чаще речь идёт о стёртой форме заболевания, когда симптомы выражены слабее обычного.