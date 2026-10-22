По 8,6 млн за машину: УФАС потребовало исправить условия закупки внедорожников для свердловских чиновников
ФАС нашла нарушения в закупке Tank 500 для свердловского правительства
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Свердловское УФАС признало обоснованными жалобы на закупку шести внедорожников для регионального правительства за 51,6 млн рублей. Заказчику — областному автохозяйству — предписали устранить нарушения до 15 декабря 2026 года. Это следует из решения, размещённого в Единой информационной системе закупок.
Комиссия установила, что совокупности требований технического задания соответствовала только одна модель — Tank 500 китайского производителя Great Wall Motor. По оценке ведомства, такие условия ограничивали число потенциальных участников аукциона.
На торги поступила единственная заявка. Претендент предложил поставить автомобили за начальную цену контракта — без снижения стоимости. В пересчёте на один внедорожник это 8,6 млн рублей. Автохозяйство объясняло требования необходимостью безопасно и комфортно перевозить пассажиров. Ещё одним доводом стала унификация автопарка, которая, по позиции заказчика, должна сократить расходы на обслуживание машин.
Однако комиссия сочла эти аргументы недостаточными для обоснования ограничения конкуренции. Заказчика обязали исправить нарушения закона о контрактной системе в установленный срок.
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