Цены на продукты под контролем: В ФАС оценили ситуацию с продовольствием в России

Ситуация с ценами на продукты питания в России остаётся стабильной. Федеральная антимонопольная служба следит за крупными производителями и применяет специальные механизмы контроля рынка. Об этом заявил глава ФАС Максим Шаскольский на Всероссийской тарифной конференции в Сочи.

«Ситуация [с ценами] стабильная. Когда мы рассматриваем крупные сделки, мы выдаем поведенческие условия. И крупные компании утверждают торговые политики», — сказал руководитель ведомства.

По словам Шаскольского, такие требования распространяются на крупные сделки, которые рассматривает антимонопольная служба. Они позволяют устанавливать для бизнеса определённые правила поведения на рынке.

В частности, собственные торговые политики сейчас утверждают крупные производители свинины и мяса птицы. Эти документы определяют принципы работы компаний, в том числе в сфере реализации продукции.

Ранее Life.ru сообщал, что Правительство РФ утвердило список из 24 продуктов для мониторинга цен. Отслеживание стоимость начнётся с 1 января.