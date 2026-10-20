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Опубликовано 20 октября, 17:01

Цены на продукты под контролем: В ФАС оценили ситуацию с продовольствием в России

Глава ФАС Шаскольский заявил о стабильной ситуации с ценами на продукты

Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Ситуация с ценами на продукты питания в России остаётся стабильной. Федеральная антимонопольная служба следит за крупными производителями и применяет специальные механизмы контроля рынка. Об этом заявил глава ФАС Максим Шаскольский на Всероссийской тарифной конференции в Сочи.

«Ситуация [с ценами] стабильная. Когда мы рассматриваем крупные сделки, мы выдаем поведенческие условия. И крупные компании утверждают торговые политики», — сказал руководитель ведомства.

По словам Шаскольского, такие требования распространяются на крупные сделки, которые рассматривает антимонопольная служба. Они позволяют устанавливать для бизнеса определённые правила поведения на рынке.

В частности, собственные торговые политики сейчас утверждают крупные производители свинины и мяса птицы. Эти документы определяют принципы работы компаний, в том числе в сфере реализации продукции.

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Ранее Life.ru сообщал, что Правительство РФ утвердило список из 24 продуктов для мониторинга цен. Отслеживание стоимость начнётся с 1 января.

Больше новостей о стоимости продуктов, потребительском рынке и экономике России — в разделе «Экономика» на Life.ru.

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Никита Никонов
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