Цены пошли вниз, но есть подвох: В российских магазинах появилось масло со «штаффом»

Сливочное масло стало лидером по снижению стоимости среди продуктов питания в России: за год оно подешевело на 7,7%. Эксперты связывают это с падением спроса после скачка цен, сообщает URA.ru.

К октябрю 2026 года средняя стоимость килограмма достигла 1102,9 рубля. Российская продукция занимает 86% ассортимента, остальное поставляет Белоруссия.

По словам экономиста Леонида Холода, прошлогоднее подорожание заставило покупателей сократить расходы на продукт. Производителям пришлось реагировать на падение продаж.

«Покупатель всегда голосует рублём», — напомнил аналитик.

Ситуацию осложнили недобросовестные поставщики: под видом натурального масла встречались изделия с растительными жирами, о которых умалчивали на этикетке. Эксперт считает нынешнее снижение цен возвращением рынка к более привычному уровню.

Чтобы не приобрести подделку, специалисты советуют начинать проверку с названия и ингредиентов. В настоящем сливочном масле не должно быть пальмового или других растительных масел. Но даже короткий состав не гарантирует соблюдения технологии изготовления и хранения.

В Руспродсоюзе рекомендуют выбирать неповреждённые пачки, проверять срок годности и температуру холодильника. Предпочтительна упаковка из фольги: она лучше защищает молочный жир от света и окисления. Изменивший цвет поверхностный слой, известный как «штафф», — повод отказаться от покупки.