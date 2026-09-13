Цены на 24 продукта в России начнут отслеживать с 1 января 2027 года

С 1 января 2027 года в России начнут отслеживать цены на 24 вида продуктов. Правительство уже утвердило соответствующий перечень. В него вошли основные виды мяса и рыбы, молочные продукты, крупы, макароны, овощи и другие товары из повседневного рациона.

Новый механизм позволит следить за стоимостью продуктов на всём пути от производителя до магазина. В августе в России приняли закон, который предусматривает такой мониторинг с 2027 года. Власти рассчитывают с его помощью быстрее находить причины резкого роста цен.

В список вошли 24 позиции. Среди них рис, гречка, макароны, мука, хлеб, сахар и соль. Также перечень включает сливочное и подсолнечное масло, молоко, сыр и яйца. Из мяса в него попали говядина, свинина, баранина и курица. Кроме того, государство будет отслеживать цены на рыбу, картофель, свёклу, репчатый лук, морковь, помидоры, огурцы и капусту.

Утверждённый правительством документ начнёт действовать одновременно с законом — 1 января 2027 года.

Ранее мониторинг АКОРТ показал снижение цен на социально значимые продукты. В августе такая корзина в крупных торговых сетях подешевела на 4,2% по сравнению с июлем. За год её стоимость снизилась на 3,1%. Цены уменьшились в 14 из 25 категорий.