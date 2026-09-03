По пояс в воде: Молодожёны обменялись клятвами в затопленной церкви

Свадьба в затопленной церкви на Филиппинах попала на видео и разлетелась по соцсетям. Жених и невеста решили не переносить церемонию, хотя вода внутри храма доходила гостям почти до пояса. Событие произошло 1 сентября в городе Хагоной провинции Булакан.

Леан Льеза Галанг пришла к алтарю в белом свадебном платье, буквально пробираясь через мутную воду. Там её ждал жених Гилберт Чико. Церемония прошла в католической церкви Святого Иоанна Крестителя, которая к тому моменту была частично затоплена уже почти месяц.

Видео со страницы прихода © Ang Tinig — St. John the Baptist Parish Hagonoy, Bulacan / Facebook (принадлежат компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией и запрещённой в России)

Представители прихода заранее предлагали паре отложить свадьбу из-за продолжающегося подъёма воды, однако молодожёны решили не менять планы. Священник в итоге провёл сокращённую церемонию, после которой пара официально стала мужем и женой.

«Нам было всё равно, что платье и костюм промокли», — признался позже жених. Ради необычных условий невесте даже пришлось укоротить шлейф платья, чтобы безопаснее пройти по затопленному храму.

На свадьбе присутствовали менее 15 человек. На опубликованных приходом кадрах видно, как родственники и гости стоят прямо в воде, а мальчик с обручальными кольцами идёт по затопленному проходу между церковными скамьями.

Наводнения в регионе стали следствием необычно сильных сезонных дождей, которые в августе обрушились на северную часть Филиппин. По официальным данным, связанные с ливнями паводки и оползни привели как минимум к 34 смертям.