В египетской Александрии археологи обнаружили остатки монументального сооружения, которое может быть связано с утраченной царской усыпальницей династии Птолемеев. Открытие сделала греческая археологическая экспедиция под руководством Каллиопы Лимнеос-Папакосты на территории садов Шаллалат, сообщает Ahram Online.

В Египте археологи нашли возможные следы царской гробницы эпохи Птолемеев. Фото © Ahram Online

В историческом Царском квартале Александрии исследователи раскопали массивный квадратный фундамент из известняковых блоков, остатки окружающих сооружение стен и подземный тоннель, уходящий в северном направлении.

В Египте археологи нашли возможные следы царской гробницы эпохи Птолемеев. Фото © Ahram Online

После получения отчёта археологической экспедиции министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи распорядился сформировать специальную научную комиссию. В неё вошли специалисты по греческой и римской истории и археологии из Александрийского университета и Университета Танты.

Размеры и форма фундамента позволили экспертам предположить, что некогда на этом месте возвышалось крупное здание. Некоторые особенности его архитектуры указывают на возможное погребальное назначение.

Согласно предварительной гипотезе, находка может иметь отношение к царской усыпальнице, возведённой по распоряжению Птолемея IV Филопатора более 2200 лет назад. О её существовании известно благодаря трудам античных авторов, в частности древнегреческого историка и географа Страбона, описывавшего Александрию.

Династия Птолемеев пришла к власти в Египте после распада империи Александра Македонского и правила страной почти три столетия. Последней её представительницей на египетском престоле стала Клеопатра VII.

Раскопки в садах Шаллалат продолжаются. Учёным предстоит установить точное назначение сооружения, а также выяснить, какую роль оно играло в архитектурном ансамбле древнего Царского квартала.

Ранее в Египте при помощи спутниковых снимков и геофизических исследований обнаружили загадочный подземный комплекс возрастом около 2600 лет. На глубине от трёх до шести метров исследователи выявили стены сооружения эпохи XXVI династии фараонов. Археологи допускают, что оно могло служить храмом, резиденцией жрецов или местом погребения.