Археологи обнаружили на греческом острове Эвбея святилище возрастом около 2900 лет, где предположительно поклонялись Артемиде — древнегреческой богине охоты и дикой природы. На протяжении многих поколений люди преодолевали трудный горный маршрут, чтобы принести дары богам и совершить религиозные обряды, сообщает Live Science.

Находку сделали специалисты Швейцарской археологической школы в Греции вблизи вершины Элатиас на высоте около 1100 метров. Речь идёт не о знаменитом Олимпе, который в древнегреческой мифологии считался обителью богов, а об одноимённой горе на Эвбее.

Первые признаки существования святилища исследователи обнаружили в 2025 году, а уже в 2026-м приступили к раскопкам. Среди находок оказалось множество фрагментов керамики, самые древние из которых датируются IX веком до нашей эры. Предположительно, верующие посещали это место вплоть до I–II веков нашей эры.

Даже сегодня подъём к святилищу требует немалых физических усилий: только заключительный участок маршрута составляет около трёх километров с перепадом высот в 650 метров. Археологи допускают, что само восхождение могло быть частью религиозного обряда.

Церемонии, судя по всему, проводились под открытым небом. В скальных расщелинах учёные обнаружили обожжённые кости овец и коз, указывающие на возможные жертвоприношения и ритуальные трапезы.

Алтарь исследователи пока не нашли, поэтому точно определить, какому божеству посвятили святилище, не удалось. Однако обнаруженная ранее в соседней Эретрии надпись с упоминанием Артемиды Олимпийской позволяет предположить, что на гору поднимались именно почитатели этой богини.

Между тем 23 ноября стало известно, что археологи обнаружили девять древних тоннелей и шесть подземных камер под собором Святой Софии в Стамбуле. Общая протяжённость исследованных ходов составила 420 метров. Некоторые сооружения могли появиться ещё во времена Римской империи.