В Египте обнаружили остатки масштабного сооружения, простоявшего под землёй около 2600 лет. Древняя постройка размером с футбольное поле скрывалась в дельте Нила, на месте священного города Буто. Учёные предполагают, что комплекс мог использоваться для религиозных обрядов или погребений. Об открытии сообщает Live Science со ссылкой на исследование в журнале Acta Geophysica.

Особое внимание археологов привлёк фундамент здания. Под массивными стенами из необожжённого кирпича оказался слой чистого песка, специально уложенный древними строителями. Такая конструкция помогала распределять нагрузку, отводить грунтовые воды и защищать сооружение от подвижной глинистой почвы. Благодаря инженерному решению постройка смогла сохраниться на протяжении тысячелетий.

Следы комплекса обнаружили при анализе радиолокационных снимков европейского спутника Sentinel-1. На участке Ком-С приборы зафиксировали овальную аномалию протяжённостью 128 метров и шириной 62 метра. Последующее исследование с помощью электротомографии позволило установить, что на глубине от трёх до шести метров находятся стены, относящиеся к XXVI династии египетских фараонов. Для проверки результатов археологи провели раскопки на участке площадью 100 квадратных метров.

Среди извлечённых предметов оказались погребальные статуэтки ушебти, фаянсовая фигурка павиана и известняковый алтарь с остатками вещества, предположительно связанного с жертвоприношениями животных. Павиан в древнеегипетской культуре ассоциировался с богом мудрости Тотом. Однако установить, служил ли комплекс храмом, жреческой резиденцией или гробницей, исследователям пока не удалось.

Древний Буто считался одним из главных религиозных центров Нижнего Египта и был связан с почитанием богини-кобры Уаджит. Обнаруженная постройка относится к Саисскому периоду, когда правители активно восстанавливали святилища и укрепляли значение дельты Нила. Археологи намерены продолжить геофизические исследования, чтобы изучить более глубокие слои и установить первоначальное назначение комплекса.

Ранее Life.ru сообщал, что в дельте Нила археологи обнаружили фрагменты двух гигантских статуй фараона Рамсеса II, одна из которых первоначально могла достигать 8,5 метра в высоту. Необычные находки сделали в деревне Бехбейт-эль-Хагар после обращения местного фермера, заметившего камень с древними надписями. Специалисты извлекли из земли голову одного изваяния высотой 1,6 метра, часть другой скульптуры и гранитный блок с царскими титулами. На первом памятнике правитель изображён в двойной короне, символизирующей объединение Верхнего и Нижнего Египта.