В Республике Крым действуют ограничения потребления электроэнергии из-за нехватки мощности, поступающей на полуостров по магистральным сетям. При этом соблюдать графики отключений и равномерно распределять имеющиеся объёмы электричества сейчас невозможно. Об этом сообщило госпредприятие «Крымэнерго» в своём канале в MAX.

Ограничения необходимы для предотвращения перегрузки электросетей и возможных аварий в энергосистеме. Отключения линий электропередачи и электросетевого оборудования проводят оперативно, исходя из текущей ситуации в отдельных энергорайонах. Поэтому заранее предупредить потребителей о времени прекращения подачи электричества не всегда возможно.

Для социально значимых объектов предусмотрены резервные схемы электроснабжения. Таким образом, жители полуострова могут столкнуться с внезапными отключениями света без предварительного уведомления. Сроки нормализации энергоснабжения в сообщении предприятия не уточняются.