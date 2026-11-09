По всему Крыму ограничили подачу электричества, графики отключений не действуют
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Республике Крым действуют ограничения потребления электроэнергии из-за нехватки мощности, поступающей на полуостров по магистральным сетям. При этом соблюдать графики отключений и равномерно распределять имеющиеся объёмы электричества сейчас невозможно. Об этом сообщило госпредприятие «Крымэнерго» в своём канале в MAX.
Ограничения необходимы для предотвращения перегрузки электросетей и возможных аварий в энергосистеме. Отключения линий электропередачи и электросетевого оборудования проводят оперативно, исходя из текущей ситуации в отдельных энергорайонах. Поэтому заранее предупредить потребителей о времени прекращения подачи электричества не всегда возможно.
Для социально значимых объектов предусмотрены резервные схемы электроснабжения. Таким образом, жители полуострова могут столкнуться с внезапными отключениями света без предварительного уведомления. Сроки нормализации энергоснабжения в сообщении предприятия не уточняются.
Ранее Life.ru сообщал о переводе аварийных бригад Крыма на усиленный режим работы. Глава республики Сергей Аксёнов заявил, что специалисты продолжают устранять последствия проблем с электроснабжением и отоплением. По его словам, оперативно решить все технические вопросы невозможно. Перебои с электричеством затронули Симферополь, Ялту, Керчь, Саки, Евпаторию и другие населённые пункты. На фоне сложной ситуации власти также продлили школьные каникулы.