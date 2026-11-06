Аварийные бригады в Крыму переведены в усиленный режим
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В Крыму сохраняется сложная ситуация с электроснабжением и отоплением после аварии на электросетях. Все аварийные бригады работают в усиленном режиме, сообщил глава республики Сергей Аксёнов в канале в «Максе».
«Правительство Крыма видит существующие проблемы и делает всё возможное для их решения. Все аварийные бригады работают в усиленном режиме», — написал он.
По словам Аксёнова, наладить всё сразу невозможно по техническим, военным и субъективным причинам. Глава республики поблагодарил жителей за стойкость, единство и терпение.
Массовые перебои с электричеством затронули города и районы Крыма 3 ноября. Ограничения действовали в Симферополе, Ялте, Керчи, Саках, Евпатории и других муниципалитетах. В отдельных населённых пунктах ввели графики подачи света, а в Симферополе частично остановились троллейбусы.
В ночь на 4 ноября, по данным Минэнерго России, после атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру вновь произошли отключения. Из-за сложной обстановки с электроснабжением в Крыму продлили школьные каникулы: предварительно, занятия возобновятся 9 ноября.