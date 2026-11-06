В Крыму сохраняется сложная ситуация с электроснабжением и отоплением после аварии на электросетях. Все аварийные бригады работают в усиленном режиме, сообщил глава республики Сергей Аксёнов в канале в «Максе».

«Правительство Крыма видит существующие проблемы и делает всё возможное для их решения. Все аварийные бригады работают в усиленном режиме», — написал он.

По словам Аксёнова, наладить всё сразу невозможно по техническим, военным и субъективным причинам. Глава республики поблагодарил жителей за стойкость, единство и терпение.